بغداد تقرر إيداع راتب شهر وفروقات شهرين في حساب إقليم كوردستان

2019/03/12 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوافقت وزارة المالية الاتحادية على إيداع راتب شهر آذار وفروقات رواتب شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي في حساب إقليم كوردستان.ويقضي كتاب صادر عن وزارة المالية العراقية يحمل الرقم (5270) وتاريخ (10 آذار 2019) باتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ (724819000000) سبعمئة وأربعة وعشرين ملياراً وثمانمئة وتسعة عشر مليون دينار في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كوردستان لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل "وذلك عن صرف رواتب موظفي الإقليم دفعة شهر آذار وفروقات كانون الثاني وشباط 2019".من جانبه أعلن مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية، أن الوزارة لم تتلق أي مبلغ وأن القرار الذي صدر عن وزارة المالية العراقية يقضي فقط بإيداع المبلغ المشار إليه.وحسب هذا المصدر، صرفت الحكومة الاتحادية لكل من شهري كانون الثاني وشباط 2019، مبلغ 317 مليار دينار، في حين يقضي قانون الموازنة العامة للعام 2019 بأن تصرف 453 مليار دينار لكل شهر، عدا رواتب قوات البيشمركة.

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