مقتل عنصرين من

2019/03/12 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ كركوكافاد مصدر امني، الثلاثاء، بمتل عنصرين من "داعش" بضربة جوية غرب كركوك.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اثنين من الدواعش قتلا في مناطق قرية كريحة وكريشة ضمن قاطع الرشاد جنوب غرب كركوك من خلال ضربة جوية دقيقة".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

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