2019/03/12 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس باشرت دائرة صحة محافظة المثنى، الثلاثاء، بحملة “التلقيح الوطنية الكبرى” ضد مرض الحصبة تحديداً المناطق النائية.وقال مدير قطاع الوركاء الصحي ابراهيم جبار نعوم في حديث لـ “ناس” اليوم (13 اذار 2019) إن “صحة المثنى قامت باطلاق حملة التلقيح الوطنية الكبرى ضد مرض الحصبة المختلطة ” حيث ستسيّر فرقها الثابتة و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من دار إلى دار: حملة تلقيح “كبرى” تستهدف القضاء نهائياً على “الحصبة” NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من دار إلى دار: حملة تلقيح “كبرى” تستهدف القضاء نهائياً على “الحصبة”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من دار إلى دار: حملة تلقيح “كبرى” تستهدف القضاء نهائياً على “الحصبة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).