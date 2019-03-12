2019/03/12 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت نقابة المعلمين، الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطع أراضٍ للمعملين واحتساب الترفيع من تاريخ استحقاقه بالإضافة إلى قرارات أخرى.وأظهرت وثيقة موقّعة من نقابة المعلمين حصل عليها “ناس”، اليوم (12 آذار 2019)، أن “مجلس الوزراء وافق على تخصيص قطع أراضٍ للمعملين واحتساب الترفيع من تاريخ استحقاقه وليس المباشرة، بالإضافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المعلمين “تبشّر” أعضاءها: عبدالمهدي وافق على 4 مطالب ستنهي المعاناة NAS | موقع ناس الرسمي.

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