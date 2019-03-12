شركات الطيران العربية التي ما زالت تستخدم طائرة بوينغ 737 ماكس

2019/03/12 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحطمت يوم الأحد الماضي طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط

الجوية الأثيوبية بعد دقائق فقط من اقلاعها من مطار أديس أبابا، في

حادث راح ضحيته 157 شخصا من أكثر من 30 جنسية منهم 22 من موظفي الأمم

المتحدة.وكانت طائرة ركاب من الطراز نفسه - والتي لم يتجاوز عمره بضعة شهور،

كما الطائرة الأثيوبية - قد هوت في اندونيسيا في تشرين الأول / أكتوبر

الماضي في حادث تسبب في مقتل ركابها الـ 189.يذكر أن شركة بوينغ تسلمت طلبات لـ 5 آلاف من هذه الطائرات التي تتميز

بتوفيرها للوقود مقارنة بطائرات نقل الركاب قصيرة المدى الأخرى.إثر حادث أديس أبابا، قررت عدة شركات تستخدم هذا الطراز من الطائرات

إيقاف استخدامها.



فقد أعلنت ادارة الطيران المدني الصينية يوم الإثنين

ايقاف العمل بهذا الطراز من الطائرات "نظرا لمعايير السلامة الصارمة"

المتبعة في البلاد.يذكر ان شركات الطيران الصينية تستخدم نحو 97 من هذه الطائرات.

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