بالصور.. معمل سمنت كبيسة يعود للعمل بعد توقف دام 5 سنوات

2019/03/12 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عاد معمل سمنت {كبيسة} في ناحية كبيسة جنوب هيت {70كم غرب الرمادي} بالأنبار، الى العمل بعد توقفه خمس سنوات.

يذكر ان البنى التحتية للمعامل الحكومية والأهلية تعرضت الى دمار وخراب نتيجة العمليات العسكرية والارهابية من قبل عصابات داعش الارهابية عندما سيطرت على معظم مدن المحافظة مطلع عام 2014.وإنشئ المعمل في عام 1981 من قبل الشركة المنفذة {كاواساكي} اليابانية، وبدء الإنتاج في 1983 بطاقة تصميمية تصل الى {2000000} طن سمنت سنوياً.انتهى

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