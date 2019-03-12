الفتح وسائرون يسعيان لتشريع قانون ينظم ويحدد عمل القوات الأجنبية في العراق

2019/03/12 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو تحالف سائرون أمجد العقابي، إن تحالفه وتحالف الفتح يسعيان لتشريع قانون ينظم ويحدد عمل القوات الأجنبية في العراق.

وأوضح العقابي في تصريح، أن سائرون يرفض بقاء أية قوة عسكرية لا جوا ولا براً ولا بحرا، مبينا أن مسودة القانون ستطرح في البرلمان خلال الأسبوع المقبل، بعد عرضه على اللجان المختصة، لجنة الأمن والدفاع، واللجنة القانونية.

وأضاف، أن مشروع القانون سيخضع الى تعديلات وملاحظات النواب، ليكون بعدها جاهزا للتصويت.

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