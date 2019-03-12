2019/03/12 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للجنة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" عقد اللجنة السياسية لتحالف الفتح اجتماعها الدوري، مساء اليوم، برئاسة الأمين العام المساعد لمنظمة بدر ورئيس اللجنة "عبد الكريم الأنصاري"، والذي ضم عدداً من أعضاء اللجنة في مقر الأمانة العامة لمنظمة بدر في بغداد، لمناقشة جملة من القضايا السياسية التي تهم البلاد وتحالف الفتح".واضاف بيان اللجنة، انه" تم مناقشة سير المفاوضات مع تحالف سائرون لدعم الحكومة وإكمال الكابينة الوزارية، فيما بحثت ايضا موضوع اللجان البرلمانية واستحقاق الكتل السياسية داخل قبة البرلمان".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة السياسية لتحالف الفتح تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة جملة من المواضيع) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة السياسية لتحالف الفتح تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة جملة من المواضيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).