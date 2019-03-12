نائب ينتقد تصريحات عبد المهدي بشأن مصادر المخدرات التي تدخل الى العراق

2019/03/12 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

انتقد

النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، تصريحات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن

مصادر المخدرات التي تدخل الى العراق، فيما اشار الى ان تلك التصريحات تعيد البلاد

الى المربع الاول اللامهنية.

وقال

العميري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ، “اننا في الوقت الذي

كنا نركز جهودنا في انقاذ البلد من عشوائية اللادولة التي يغرق بها ومحاولة الخروج

من هذا الغرق بأي طريقة تضعه في جادة المهنية، تفاجئنا بتصريح ل‍عبد المهدي اعادنا

للمربع الاول الى اللامهنية”.

واضاف

العميري ان “موضوع مهم وخطير كموضوع المخدرات الذي يعصف بشبابنا ويكاد يكون مرادف

لموضوعة الارهاب، نراه يرمي هذا الاهمية بعيدا حيث الارجنتين”، متسائلا

” هل فعلا ان رئيس الوزراء ليس لديه علم ومعلومات استخبارية وامنية حول مصادر

المخدرات ام هنا من هم بحاشيته يوهموه بذلك لصرف النظر عن المصادر الحقيقية لموضوعة

الارهاب و المخدرات؟”.

ودعا

العميري رئيس الوزراء الى ان “يكون له دور و تشخيص للامور بشكل اكثر بدقة و حرفية”.

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