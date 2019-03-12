طالباني يرسل تطمينات لموظفي مستشفى شار

2019/03/12 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الثلاثاء، منتسبي مستشفى شار بمدينة السليمانية، الذين سرقت رواتبهم من قبل عصابة.

وقال مكتب طالباني في بيان له، ان نائب رئيس حكومة الاقليم، كلف الاجهزة الامنية ببذل المزيد من الجهود لاعتقال العصابة التي سرقت رواتب منتسبي المستشفى، وتقديم اللصوص الى العدالة لكي ينالوا جزاءهم العادل.

وكان وزير الصحة في اقليم كوردستان قد اكد اليوم، ان رواتب موظفي مستشفى شار ستصرف لهم.

يشار الى ان مسلحين مجهولين قد قاموا صباح اليوم، بسرقة رواتب موظفي مستشفى شار من اللجنة التي استلمت الرواتب من احد مصارف السليمانية، والتي تبلغ نحو مليار دينار.

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