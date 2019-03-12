2019/03/12 | 22:44

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

السفير الفرنسي :مهتمون بالناصرية ونسعى للتعاون في مجالات الاعمار والاثار والجامعات

يتبع ..





شبكة اخبار الناصرية:السفير الفرنسي :مهتمون بالناصرية ونسعى للتعاون في مجالات الاعمار والاثار والجامعاتيتبع ..

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