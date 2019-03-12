2019/03/12 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان التصويت ضد مغادرة الاتحاد الاوروبي دون اتفاق لن يحل المشكلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا للخروج من الاتحاد الاوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا للخروج من الاتحاد الاوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).