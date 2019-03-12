نائب عن الفتح: مكافحة الفساد لا تتم بإضافة جهات رقابية جديدة

2019/03/12 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف الفتح حسين عرب، اليوم الثلاثاء، ان مكافحة الفساد لا تتم بإضافة جهات رقابية جديدة، فيما اشار الى ان اضافة اي جهة رقابية جديدة يعني تعطيل الجهات السابقة التي تماثل عمل الجهة الجديدة.وقال عرب لوكالة النبأ للأخبار، أنه "لا اشكال بتأسيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد إذا لم يكن لدينا جهات رقابية اخرى، ولكن الواقع يقول ان لدينا ثلاث جهات رقابية واثنين منها شكلت حديثا وهي مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة، فيما كان تشكيل ديوان الرقابة المالية سابقا ولا زال يمارس اعماله".

واضاف، ان "مكافحة الفساد لا يمكن ان تكون بهذه الطريقة وهي اضافة جهة رقابية على الجهات الموجودة اصلا وانما بتذليل اليات الفاسدين، وان تتم معالجة اسباب الفساد من الجذور وتحطيم ارضيته التي تتم عبر المناقصات والاستثمارات والعقود وغيرها".



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