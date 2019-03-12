روحاني من كربلاء: وقفنا في المقدمة لمحاربة

2019/03/12 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن شعب بلاده وقف "في المقدمة" لمحاربة "داعش"، عقب سقوط الموصل تحت سيطرة التنظيم قبل 5 سنوات.جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس الإيراني، الذي يجري زيارة رسمية للعراق، بعشائر الفرات الأوسط أثناء زيارته لمدينة كربلاء جنوبي البلاد.وقال روحاني: "نحن نقدر عاليا كل العشائر العراقية التي وقفت بوجه الاستعمار، وأتقدم بالشكر للعراقيين على حسن الضيافة، وتقديم الخدمات للشعب الإيراني خاصة في الزيارات المليونية".واضاف، "في عام 2014، أي بعد سقوط الموصل (تحت سيطرة "داعش")، وأصبح الإرهاب يهدد جميع العراق، فإن الشعب الإيراني وقف في المقدمة لمحاربة التنظيم".وتابع: "نحن سعداء جدا برؤية علاقات جيدة جدا بين الشعبين (العراقي والإيراني)، وسعداء جدا أن الشعب العراقي معنا في كل الظروف".ووصل روحاني، الى العاصمة العراقية بغداد، الإثنين، في أول زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، التقى خلالها رؤساء الجمهورية برهم صالح، والوزراء عادل عبد المهدي، والبرلمان محمد الحلبوسي.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني، غداً الأربعاء، المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في مدينة النجف جنوبي البلاد.

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