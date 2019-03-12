واع / شباب الصالات يعسكر في النجف

2019/03/12 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

12/03/2019 22:46:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

دخل منتخب شباب العراق لكرة الصالات، معسكرا تدريبيا في محافظة النجف، يستمر لغاية التاسع عشر من هذا الشهر.

وذكر بيان للمستشار الفني لمنتخباتنا الوطنية حسام المؤمن تلقته ( وكالة انباء الاعلان العراقي / واع ) ان "المدرب علي طالب استدعى 24 لاعبا للانخراط في هذا المعسكر الذي سيكون فرصة للاطلاع على مستويات بعض الوجوه الشابة التي تمت دعوتها على خلفية ادائها المتميز في منافسات دوري الشباب واختيار الافضل منهم".

ولفت إلى إجراء وحدتين تدريبية صباحية ومسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية والمهارية للاعبين، حيث يسعى الملاك التدريبي الى تكثيف الوحدات التدريبية، من اجل الوقوف على جاهزية الفريق وإختيار التشكيلة الأساسية قبل الدخول في غمار النهائيات الأسيوية، التي نبغي من خلالها على تأكيد مكانة المنتخب كمنافس على إحد المراكز الأولى .

وأوضح المؤمن انه "تم اختيار اللاعبين من خلال المستويات الفنية التي افرزتها منافسات الدوري الممتاز ودوري الشباب"، مشيرا الى ان "القائمة الأولية التي تم دعوتها لمعسكر النجف ضمت 24 اسما، سيتم تقليصهم إلى 18 لاعبا ليكونوا جاهزين للمعسكرات القادمة".

وعن استعدادات المنتخب عبر نافذة هذا المعسكر ذكر مدير الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بكرة الصالات علي طالب محمد أن "تمارين المنتخب تقام بإنتظام بمعدل مرتين في اليوم وسط التزام جميع اللاعبين ، مشيرا ان تركيز الجهاز الفني ينصب على بعض الجوانب التكتيكية، مع تخصيص شق لا بأس به لتمارين اللياقة البدنية بإشراف الملاك المساعد".

وأكد أن "الباب سيبقى مفتوحاً أمام أي لاعب يثبت قدراته خصوصاً في ارتداء قميص المنتخب"، مشدداً على أن "استدعاء أي لاعب او استبعاده يجري وفق معايير واحصائيات يلمسها اللاعبون فعلياً سواء في التمارين او في المباريات الودية فضلاً عن الاختبارات الجانبية التي يخضعون لها".

وأوضح ان "الجهاز الفني لديه الكثير من النقاط للبناء عليها في المرحلة الثانية من الاستعدادات حيث سيتم تكثيف التمارين والذي ياتي وفق البرنامج الذي تم وضعه ليكون المنتخب بأبهى صورة في النهائيات الآسيوية".

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