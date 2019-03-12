أسامة النجيفي يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت

2019/03/12 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي، الأمم المتحدة إلى مساعدة العراق في حل الصراعات التي تؤخر بناء الدولة الحقيقي.

ودعا النجيفي خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، إلى تفاهم وطني حول اطلاق يد رئيس مجلس الوزراء للإصلاح، وعلى أن يكون البرلمان داعما لهذه التوجهات، مع وجود كتلة معارضة إيجابية تقيم الوضع العام وتراقبه، مشددا على ضرورة إبرام اتفاق بين الزعماء السياسيين على معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالدستور، ومجلس الاتحاد، وقانون المحكمة الاتحادية ، والعلاقة مع كردستان، وغيرها من القوانين المهمة، وأن يكونوا أكثر قوة لتحقيق الأهداف.

و أكدت بلاسخارت عزم الأمم المتحدة على مساعدة العراق، رافضة أن تكون جزءا من الفشل السياسي في العراق.

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