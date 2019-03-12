دوري أبطال أوروبا .. (مان سيتي ✗ شالكة) .. تشكيلة الفريقين

2019/03/12 | 22:59

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تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية : إديرسون , والكر , دانيلو , لابورتي ,

زينتشيكو , غاندوغان , سيلفا , سترلينغ , ساني , برناردو , أغويرو

..تشكيلة شالكة الرسمية : فارمان , بروما , ساني , ستامبولي , مكيني ,

سيردار , بن طالب , أوتشيبكا , كونوبلينكا , إمبولو , بورغستالير

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