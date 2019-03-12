دوري ابطال اوربا .. لقاء (يوفنتوس - اتلتيكو مدريد) التشكيلة الرسمية للفريقين

2019/03/12 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشكيلة يوفنتوس الرسمية : تشيزيني ، كانسيلو ، بونوتشي ، كيليني ،

سبينازولا ، كان ، بيانيتش ، ماتويدي ، برنانديسكي ، ماندزوكيتش ،

كرستيانو ‎#UCLتشكيلة اتلتيكو مدريد الرسمية : اوبلاك ، خوانفران ، غودين ، خيمينيز

، ارياس ، كوكي ، رودريغو ، ساؤول ، موراتا ، ليمار ، غريزمان ‎

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