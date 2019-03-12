قيادي في الحكمة: زيارة روحاني الى العراق تعكس المستوى المتقدم للعلاقة بين البلدين

2019/03/12 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني ومسؤول مكاتب التيار في الخارج محمد الشمري: ان "زيارة رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني الى العراق، تعكس المستوى المتقدم للعلاقة بين البلدين.

الشمري اضاف وخلال تغريدة له في تويتر اطلعت وكالة {الفرات نيوز} عليها أن" تيار الحكمة الوطني يدعم تلك الخطوات في نفس الوقت الذي يدعو فيه إلى تكثيف الجهود للارتقاء بها إلى افضل المستويات خدمة لشعبي البلدين الشقيقين.وصل الرئيس الايراني حسن روحاني على رأس وفد رفيع يوم امس الى العراق في زيارة تستغرق 3 ايام، حيث تم عقد 22 اتفاقية مشتركة بين البلدين.انتهى

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