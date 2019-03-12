2019/03/12 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعيم قبائل بني مالك: 6 الآف شيخ مسجل في الداخلية والأصل لا يتجاوز الـ 100 في العراق

تأریخ التحریر: : 2019/3/12 22:44

• 112 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم قبائل بني مالك: 6 الآف شيخ مسجل في الداخلية والأصل لا يتجاوز الـ 100 في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم قبائل بني مالك: 6 الآف شيخ مسجل في الداخلية والأصل لا يتجاوز الـ 100 في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).