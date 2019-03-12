2019/03/12 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد أثيرت تساؤلات بشأن اتفاق العراق وإيران على الغاء تأشيرة الدخول بين الجانبين، والمصلحة المتحققة لكل منها، فيما قال سياسيّون ومعنيون إن القرار يصب في مصلحة إيران فقط، كما هو حال الغاء الكمارك من البضائع الداخلة إلى العراق من الأردن.وأعلن الطرفان في بيان مشترك إلغاء رسوم التأشيرات للمواطنين العراقيين والإيرانيين اعتباراً من تأريخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزان تبادل الزوّار بين العراق وإيران “مائل” باتجاه الشرق..



إلغاء التأشيرات لمصلحة مَن؟ NAS | موقع ناس الرسمي.

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