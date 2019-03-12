2019/03/12 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال اعلنت المنظمة الايزيدية للتوثيق اليوم عن بدأ عملية إعادة ترميم مستشفى سنوني العام في ناحية سنوني/ الشمال ضمن قضاء شنگال/ سنجار غرب محافظة نينوى شمال العراق.“المهندس ميرزا حاجو” عضو المنظمة و المشرف على العمل قال في حديث ل”ايزيدي 24″ ، ان المنظمة الأيزيدية للتوثيق و بدعم و تمويل من مبادرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور، بدأ عملية ترميم مستشفى سنوني العام بدعم من مبادرة نادية مراد) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور، بدأ عملية ترميم مستشفى سنوني العام بدعم من مبادرة نادية مراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).