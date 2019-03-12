قيادة شرطة محافظة البصرة تسيطرة على نزاع عشائري مسلح وتعتقل 18 متهما

2019/03/12 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن عمليات فرض القانون تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة بكافة تشكيلاتها وصنوفها من السيطرة على نزاع عشائري مسلح.



وتم القبض على (١٨) متهم من مثيري

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