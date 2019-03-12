2019/03/12 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى قال نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية القاضي “رائد المصلح” أن ما تعرض له الايزيديين و المسيحيين هو إبادة جماعية و لكن لا توجد مادة قانونية في العراق تحاسب المجرمين سوى المادة اربعة إرهاب.كلام “المصلح” هذا جاء أثناء لقاءه وفدا من منظمة شلومو للتوثيق يوم الاحد الماضي 10.03.2019 و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس استئناف نينوى : ما حصل للايزيديين و المسيحيين إبادة جماعية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس استئناف نينوى : ما حصل للايزيديين و المسيحيين إبادة جماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).