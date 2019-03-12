2019/03/12 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 _ نينوى قال نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية القاضي “رائد المصلح” أن ما تعرض له الايزيديين و المسيحيين هو إبادة جماعية و لكن لا توجد مادة قانونية في العراق تحاسب المجرمين سوى المادة اربعة إرهاب.
كلام “المصلح” هذا جاء أثناء لقاءه وفدا من منظمة شلومو للتوثيق يوم الاحد الماضي 10.03.2019 و […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس استئناف نينوى : ما حصل للايزيديين و المسيحيين إبادة جماعية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كلام “المصلح” هذا جاء أثناء لقاءه وفدا من منظمة شلومو للتوثيق يوم الاحد الماضي 10.03.2019 و […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس استئناف نينوى : ما حصل للايزيديين و المسيحيين إبادة جماعية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس استئناف نينوى : ما حصل للايزيديين و المسيحيين إبادة جماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).