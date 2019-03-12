ما الذي تكشفه وضعية نومك عن شخصيتك؟

2019/03/12 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تفيد نتائج دراسات علمية بأن وضعية نوم الشخص تؤثر جدا في حالته الصحية عموما وفي أحلامه بصورة خاصة، كما أنها تكشف الكثير عن شخصية الفرد.ويقول ألكسندر كالينكين، رئيس مركز طب النوم التابع للوكالة الطبية الحيوية البيولوجية الفدرالية في روسيا، إنه “يجب على كل شخص أن يعي أن النوم مسألة حياتية ضرورية، يرتبط […]

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