فيسبوك يطور تقنية لقراءة أفكارنا

2019/03/12 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف تقرير جديد أن شركة فيسبوك تعمل على تطوير تقنية قد تتيح قريبا قراءة ما يدور في عقلك من أفكار.وشرح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، بالتفصيل، كيف يبحث عملاق وادي السيليكون عن “واجهة تجمع بين العقل والحاسوب”، في مقابلة مع الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، جوناثان زيترين، وفقا لتقرير موقع “Wired”.وفي […]

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