الاتحاد الوطني يحذر الجيل الجديد من الاستمرار في

2019/03/12 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لقمان وردي، اليوم الثلاثاء، من التصريحات التي ادلى بها رئيس كتلة حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، بشأن ما جرى في برلمان كوردستان واتهامه لحزبه وللديمقراطي الكوردستاني.

وقال وردي في بيان ورد لشفق نيوز انه "في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس كتلة "جماعة شاسوار عبد الواحد" (الجيل الجديد)، اليوم الثلاثاء، تحدث بشكل مضلل عن الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعم بانه والحزب الديمقراطي انقلبا على الجيل الجديد ولم يسمحا لاعضائه بالتواجد في اللجنتين المالية والثروات الطبيعية.

واضاف انه "في الوقت ننفي هذا التصريح ونعد جميع اطراف البرلمان والمؤسسات الاعلامية المتنوعة شهودا على كلمات رئيس حركة الجيل الجديد بانه فضلا عن وجه اتهمات للاتحاد الوطني، ارتكب جرما بحقه، لان الاتحاد الوطني ليس لديه لحد الان اي عضو في هيئة رئاسة البرلمان"، مشيرا الى "ان الاتحاد لم يشارك في اجتماعات البرلمان وان الذي حصل اليوم لا علاقة للاتحاد الوطني به لا من قريب ولا من بعيد".

كما قال انه "للاسف منذ مدة برزت جماعة باسم الجيل الجديد وهي جماعة حائرة وتريد منذ البداية الوصول الى اهدافها من خلال التضليل والبهتان ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وتابع ان "الاتحاد الوطني ومنذ تاسيسه كان الجيل الجديد لعصره واثبت هذه الحقيقة من خلال النضال الدموي الصعب من دون الاعمال المضللة"، مضيفا انه بعد الانتفاضة كان الاتحاد الحزب الوحيد الذي يؤمن بشكل كامل بالنضال البرلماني واسس الديمقراطية وهذا الايمان هو ما ادي لتأسيس قوى اخرى في ظله وان الاتحاد منحت تلك القوى القدرة ان ان يكون لها اعلام وتشارك في الانتخابات وان يكون لها كيان سياسي".

وخاطب وردي رئيس كتلة الجيل الجديد بالقول انك تزعم انك دكتور وبرلماني منتخب من قبل الناس ويجب ان تعلم كيف تتكلم وتمارس السياسة"، مبينا انه "اليوم بممارسته التضليل اثبت رئيس الجيل الجديد ان الليلة المقمرة واضحة منذ اول المساء وان اشخصا وجهات كثيرة دخلوا الميدان بالممارسات نفسها ولكنهم افلت نجومهم في لجة الاوضاع الاجتماعية والسياسية".

واكد البيان انه ينصح رئيس كتلة الجيل الجديد ان "تمثيل الناس بحاجة الى الصدق في الفعل والقول وان التصرفات التخريبية واحراق الاخضر واليابس ليس تصرفا صحيحا ومن المستحسن الا توجهوا التهم الى الاتحاد الوطني وقياداته".

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