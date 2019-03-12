‎محافظ ذي قار: مجلس الوزراء يصادق على تعيينات التربية

2019/03/12 | 23:16

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

صادق مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم على تعيينات مديرية تربية ذي قار الجديدة .

وقال محافظ ذ ياقر يحيى الناصري في لقاء مع شبكة اخبار الناصرية "ان المجلس صادق على تعيينات مديريات تربية محافظتي ذي قار والديوانية على ان تتحمل المحافظتين وجود مخالفات" .

وكانت الحكومة قد علقت المصادقة على التعيينات لحين الانتهاء من التحقيق بالمخالفات التي شابت عملية اختيار المعينين الجدد .

انتهى،ت ع ح.





شبكة اخبار الناصرية:صادق مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم على تعيينات مديرية تربية ذي قار الجديدة .وقال محافظ ذ ياقر يحيى الناصري في لقاء مع شبكة اخبار الناصرية "ان المجلس صادق على تعيينات مديريات تربية محافظتي ذي قار والديوانية على ان تتحمل المحافظتين وجود مخالفات" .وكانت الحكومة قد علقت المصادقة على التعيينات لحين الانتهاء من التحقيق بالمخالفات التي شابت عملية اختيار المعينين الجدد .انتهى،ت ع ح.

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