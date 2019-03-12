عبد المهدي: نحترم جميع فصائل الحشد الشعبي التي قدمت التضحيات

2019/03/12 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، احترامه لجميع فصائل الحشد الشعبي التي قدمت التضحيات في الحرب ضد الإرهاب.وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي وتابعه موقع "الحشد الشعبي"، إن قرار الولايات المتحدة الأميركية بإدراج حركة النجباء على لائحة الإرهاب "غير ملزم لنا".وأضاف عبد المهدي، "اننا نحترم جميع فصائل ...

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