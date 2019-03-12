نائب: تصريحات عبد المهدي عن مصادر المخدرات أعادتنا إلى مربع اللامهنية

2019/03/12 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، تصريحات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن مصادر المخدرات التي تدخل إلى العراق، فيما أشار إلى أن تلك التصريحات تعيد البلاد إلى المربع الأول اللامهنية.

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