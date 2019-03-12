قسد تعلن توقف هجمات داعش المضادة ضد قطعاتها في الباغوز

2019/03/12 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، عن توقف هجمات تنظيم داعش الإرهابي المضادة في الباغوز شرقي سوريا، مبينة ان قطعاتها تحرز تقدما على الأرض تمهيدا لبدء الهجوم البري بمساندة طيران التحالف الدولي.

وعزت قوات سوريا الديمقراطية بطء تقدم قطعاتها إلى الألغام التي زرعها داعش في محيط الباغوز، موضحة انها طالبت إرهابيي داعش المتبقين داخل مخيم الباغوز بإلقاء أسلحتهم والاستسلام.

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