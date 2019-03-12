بالفيديو.. لحظات مرعبة.. كلاب سائبة تهاجم طفلاً عراقياً

2019/03/12 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ هاجمت مجموعة من الكلاب السائبة طفلا في احدى المدن.واظهر مقطع فيديو؛ طفل في الرابعة من عمره؛ خرج من منزله للشراء؛ الا انه صدم عند سماعه نباح الكلاب في الطريق فاسرع عائداً فيما تبعته مجموعة الكلاب في محاولة لمهاجمته.

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