بالصور.. تظاهرات في الكاظمية وهذا ما تطالب به

2019/03/12 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تظاهر جمع من أصحاب “البسطيات” اليوم الثلاثاء؛ في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد احتجاجا على قرار اخلاء اماكن عملهم.وطالب المتظاهرون قائممقامية والبلدية بتوفير أماكن بديلة لهم ليتمكنوا من العمل بها وكسب لقمة عيشهم.يشار الى ان؛ العاصمة بغداد تشهد حملة لإزالة التجاوزات والمباني غير المصرح بها؛ من ضمنها “البسطيات” غير المجازة.

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