2019/03/12 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عضو مجلس البصرة يوضح أسباب اندلاع النزاعات العشائرية

12/03/2019 23:09:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / مكتب البصرة / ع ,ح

اكد عضو مجلس محافظة البصرة امين وهب، الثلاثاء ، أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة الى" الاستحواذ على الأراضي الحكومية او على أموال المخدرات".

وذكر عضو المجلس في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" البصرة مرت أمس الاثنين، بحالة مأساوية جدا والرعب دخل الى بيوت الناس وتعرض المواطنين الى الموت بسبب نزاع عشائري"، واصفاً إياه" بالسلوك المنحرف، وعليه ان يردع من قبل القانون".

وأشار الى" وجود تقصير واضح من قبل قائدي العمليات والشرطة وبعض الأجهزة الأمنية إزاء الدكة العشائرية في البصرة، ومشكلتنا الأكبر ان العشائر أصبحت تمتلك أسلحة اكثر من الدولة"، داعيا الى" تفعيل قانون حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف وهب انه" بعد الحادثة والفوضى التي عمت البصرة وقطع طريق {بغداد-البصرة}، وسقوط الناس الأبرياء وهدوء اطلاقات النار تدخلت القوات الأمنية"، لافتا الى ان" الأجهزة الأمنية لم تمسك بالمجرمين الى الان بل امسكت بالأبرياء من العشيرتين".

وأوضح ان" اغلب النزاعات العشائرية في المحافظة سببها المصالح منها الاستحواذ على اراضي الدولة او الخلاف على أموال من اعمال المخدرات، فالمعارك لا تحدث على وطن او حرص على مواطنيهم فقط على مصالحهم الشخصية".





وأشار الى ان" مجلس المحافظة قرر في اجتماعه اليوم استدعاء قائد العمليات وقائد شرطة البصرة غدا او بعد غد لبيان ماجرى".

وكان نزاع عشائري مسلح اندلع أمس الاثنين، في محافظة البصرة، استخدام فيها الاسلحة الكبيرة (صواريخ وقاذفات واحاديات ورمانات يدوية)، وتعرض منازل مجموعة من المواطنين في إلى اطلاق نار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / عضو مجلس البصرة يوضح أسباب اندلاع النزاعات العشائرية) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / عضو مجلس البصرة يوضح أسباب اندلاع النزاعات العشائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).