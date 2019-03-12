دبلوماسي إيراني: “ملف العراق” انتقل من “الحرس الثوري” إلى وزارة الخارجية

2019/03/12 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أكد مدير مرکز الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران الدبلوماسي أمير الموسوي، الثلاثاء، أن ملف العلاقات العراقية الإيرانية انتقل من الحرس الثوري الإيراني إلى وزارة الخارجية الإيرانية بعد زيارة الرئيس روحاني إلى بغداد. وكان موقع “ناس” نشر تقارير مفصلة عن تحولات مهمة في السياسة الإيرانية تجاه العراق، تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية. وقال الموسوي […]

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