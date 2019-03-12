عبد الواحد للنواب: هل لديكم علم بسفرات الحلبوسي وجدواها

2019/03/12 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خاطبت عضو في حركة الجيل الجديد المنضوية في تحالف الإصلاح والاعمار سروة عبد الواحد، الثلاثاء، اعضاء مجلس النواب العراقي عن علمهم بسفرات رئيس المجلس محمد الحلبوسي وجدواها.

وذكرت عبد الواحد في تغريدة لها نشرت على موقع التواصل الاجتماعي {تويتر} "سؤال للنواب هل لديكم علم بسفرات رئيسكم وماذا يتم بحثه خلال تلك الزيارات المتعددة {الله يزيدها}".وتابعت "هل تم تخصيص جلسة لمناقشة الملفات التي فادت العراق خلال تلك الزيارات، ام ان الموضوع {بروتوكولي} وليس بحاجة للتوضيح، ام انكم غير مهتمين بالموضوع كله".انتهى

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