2019/03/12 | 23:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصري:ذي قار كانت من اولى المحافظات التي استحصلت حقوقها في التعيينات ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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شبكة اخبار الناصرية:
الناصري:ذي قار كانت من اولى المحافظات التي استحصلت حقوقها في التعيينات
يتبع ..
شبكة اخبار الناصرية:الناصري:ذي قار كانت من اولى المحافظات التي استحصلت حقوقها في التعيينات يتبع ..
خبر عاجل:
نعم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصري:ذي قار كانت من اولى المحافظات التي استحصلت حقوقها في التعيينات ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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