2019/03/12 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف سائرون عن آخر مستجدات مباحثاته مع تحالف الفتح بشأن الوزارات الشاغرة.

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