جاسم الشمري: زيارة روحاني مستفزة لنسيانهم التاريخ بين العراق وإيران

2019/03/12 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكاتب والاعلامي جاسم الشمري، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الإيراني روحاني مستفزة لنسيانهم التاريخ بين العراق وإيران.

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