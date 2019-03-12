واشنطن: ندعم جهود رسم طريق جديد في الجزائر عبر الحوار

2019/03/12 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الخارجية الأمريكية على قرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بعدم الترشح لولاية خامسة، بأنها تؤيد جهود البلاد لرسم مسار جديد للمضي قدماً.

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