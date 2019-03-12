فيديو.. ساحة الإحتفال بنوروز في حلب تتحول الى مقبرة لأهالي عفرين

2019/03/12 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلهنا "حقل الرمي" الذي يقع شمال مدينة حلب المجاور لحي الأشرفية وحي شيخ مقصود ذو الأغلبية الكوردية.حيث يبين مقطع فيديو حصري لشبكة رووداو الإعلامية، تحول هذه المنطقة الى مقبرة لأهالي عفرين النازحين عن ديارهم، بعدما كانت تقام بها إحتفالات عيد نوروز على مدى السنوات السابقة، وكان يشارك في هذه الاحتفالات الآلاف من الكورد في هذه المناطق. وبحسب مصدر خاص لرووداو، فأن هذه المقبرة تضم نحو ٥٠٠ قبر، وأن الموتى تم دفنهم في توابيت مغلقة تحسبا لنقل رفاتهم الى مسقط رأسهم حينما تسمح الظروف بذلك.وسيطرت القوات التركية مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في آذار من العام الماضي إثر عملية عسكرية استمرت شهرين وأدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص.وهذه العملية أُطلق عليها اسم "غصن الزيتون" .

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