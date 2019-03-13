2019/03/13 | 00:07

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محافظ بغداد: عازمون على انهاء مشكلة الدوامات المزدوجة في المدارس

بغداد -

كلمة

اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري يوم الثلاثاء عزمه حلحلة

ازمة قلة الابنية المدرسية في العاصمة.

وذكرت المحافظة في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه ان "الجزائري كشف خلال افتتاحه

مدرستين وروضة في جانب الرصافة من العاصمة بواقع 12 صفا لكل

مدرسة، عزم محافظة بغداد انهاء مشكلة الدوامات المزدوجة الثنائية

والثلاثية ودعم العملية التربوية".

وأكد ان "الاسبوع المقبل سيشهد افتتاح مدارس جديدة في مناطق مختلفة

من العاصمة".

واضاف ان "المحافظة ماضية بالعمل لاستحصال الموافقات القانونية

لاستملاك الاراضي الزراعية او تغير جنسها لاستثمارها في مجال بناء

المدارس".

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