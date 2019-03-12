عادل عبد المهدي: العراق لن يكون منطقة اقتتال ونزاع إقليمي مطلقا

2019/03/13 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تأكيده على ان العراق لن يكون منطقة اقتتال ونزاع إقليمي مطلقا.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أنه لا توجد دولتان في العالم تمتلكان علاقات قوية كالعراق وإيران، لافتا الى أنت العراق وإيران توصلا الى اتفاق يقضي بإدارة الحدود المائية بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء أن العراق وإيران حققا فائدة من تخفيض رسوم تأشيرة الدخول بين البلدين

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