2019/03/13 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساعد الله كل واحد فاكد اصحابه 💔💔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _9XQVlH1BOk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساعد الله كل واحد فاكد اصحابه 💔💔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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