جمعية المتقاعدين.. تنفي توقف بطاقات كي

2019/03/13 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..نفى رئيس جمعية المتقاعدين مهدي العيسى نفاذ بطاقات الدفع الالكتروني الصادرات قبل عدة سنوات.

وأشار ألى ان صرف مستحقات المستفيدين عبر بطاقات كي متواصل ولا يوجد اَي توقف في هذه البطاقات الوطنية.ولفت الى رواتب المتقاعدين تصرف عبر هذه البطاقة، التي طورت وفق افضل المواصفات العالمية وتخضع لتطوير الأداء باعتماد افضل التقانات الإلكترونية التي شهدها ميدان المدفوعات دوليا.ونبه العيسى الى عدم الانجرار وراء هكذا شائعات تهدف لايهام المواطن ودفعه لاستبدال البطاقات ودفع مبالغ كبيرة مقابل البطاقة الجديدة، لاسيما انها تكلف المواطن مبالغ مالية كبيرة تستنذف جيوب المستفيدين.يذكر ان المستشار المالي لرئيس الوزراء د .



مظهر محمد صالح اثنى على الشراكة في القطاع المالي والفريدة من نوعها.



والتي نتاجها بطاقة وطنية تقدم خدمات كبيرة للمواطنين.

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