أمانة بغداد تنهي تأهيل نفق الطالبية وتعلن إدخاله الخدمة

2019/03/13 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، عن الانتهاء من اعمال تأهيل نفق الطالبية، فيما اشارت الى ادخاله للخدمة امام حركة السير والمرور.

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