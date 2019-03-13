القبض على 18 متهمًا بنزاع عشائري مسلح في البصرة

2019/03/13 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة البصرة، من القبض على 18 متهماً بنزاع عشائري مسلح في المحافظة.

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