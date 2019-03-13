2019/03/13 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعرب وفد الغفران عن أمله في حصول أبناء القبيلة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على ما يجيز لهم مقاضاة نظام "الحمدين"، حسب ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل تلك الحالات.

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