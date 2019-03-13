عادل عبد المهدي:العراق وايران حققا فائدة من تخفيض رسوم تأشيرة الدخول

2019/03/13 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان العراق وايران حققا فائدة من تخفيض رسوم تأشيرة الدخول، معتبرا انه لا توجد دولتان في العالم تمتلكان علاقات قوية كالعراق وايران.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي ، “توصلنا الى اتفاق ادارة الحدود المائية مع الجانب الايراني”، مبينا ان “العراق وايران حققا فائدة من تخفيض رسوم تاشيرة الدخول”.واضاف عبد المهدي، أنه “لا توجد دولتان في العالم تمتلكان علاقات قوية كالعراق وايران”.وبشأن وضع كركوك قال عبد المهدي، “لا وجود لحكم عسكري في كركوك ولا تخضع لحالة طوارئ مطلقا”.

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