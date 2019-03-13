وزارة العمل تُخَرَج اكثر من 10 ألف متدرب خلال العام الماضي

2019/03/13 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أن الخريجين من الدورات التدريبية التي تقيمها مراكز التدريب المهني المنتشرة في بغداد والمحافظات بلغ 16680 متدربا خلال عام 2018.

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